Jona Seguí deja el Migjorn tras 6 años

El hasta ahora capitán del CD Migjorn, Jona Seguí, anunció este miércoles su adiós al club de Los Nogales después de vestir la camiseta blanquiverde las últimas seis temporadas.

El experimentado defensa central, con pasado en el extinto Sporting Mahonés y posteriormente el Sporting de Mahón, CE Alaior, UD Mahón y CE Mercadal —media temporada a las órdenes de Lluís Vidal—, ha decidido poner punto y final a su etapa en la entidad de Los Nogales. Y lo hace después de haber portado el brazalete de capitán en la primera campaña en Tercera RFEF en la historia del club migjorner.

«Estos seis años en Migjorn han sido increíbles. El pueblo se vuelca mucho con el equipo y te hace sentir muy especial. Los años previos a mi llegada ya había habido una progresión muy buena. Siempre hemos competido por la liga. El año anterior conseguimos la liga y el ascenso, todo un sueño que nos ha permitido vivir como un premio la experiencia de Tercera División», expresa el zaguero.

¿Colgar las botas?

Tras haber dado un paso a un lado a las puertas de una campaña que se vuelve a presentar esperanzadora para el cuadro de Biel Medina, Seguí se debate entre si buscar un nuevo equipo donde continuar disfrutando del fútbol o colgar las botas para centrarse en una serie de ilusionantes proyectos personales que tiene en mente.

«Ya le comuniqué a la directiva y al entrenador que no contasen conmigo a la hora de montar el equipo y que ya decidiría qué hacer», asegura el formado en las categorías inferiores del CCE Sant Lluís. «Realmente, a día de hoy no sé si jugar o no. Me han llamado algunos clubes, pero todavía estoy algo indeciso», afirma un Jona Seguí que resolverá su futuro en las próximas semanas.