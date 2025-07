Borja Jover sube de rango en el FC Lugano suizo

El joven fisioterapeuta de Ciutadella, Borja Jover, sigue dando pasos agigantados en el mundo de la medicina deportiva lejos de España y en esta nueva campaña futbolística 2025-26 ha renovado en el FC Lugano, en la que será su tercera temporada en el club puntero de la Superliga de Suiza. Sin embargo, desde este verano Jover ha visto recompensado su talento en el Stadio Comunale di Cornaredo y ha pasado a ser el máximo responsable de los servicios médicos del Lugano, liderando el área médica del club. «Soy una persona ambiciosa y trabajadora y con los años he ido creciendo y adquiriendo experiencia para poder asumir este tipo de retos. Para mí, esto es fruto del trabajo diario, la constancia y el aprendizaje continuo», nos desvela desde a «Es Diari», desde Suiza.

«Que un club apueste por ti y te dé la responsabilidad de liderar su departamento médico es un paso muy importante. Para mí es una motivación extra y, a la vez, una responsabilidad», relata Jover para este diario, sabedor el fisioterapeuta que ahora, «me toca demostrar que puedo coordinar un área tan importante, cuidando del equipo y trabajando codo con codo con entrenadores y preparadores. Mi manera de agradecerlo es dando el 100 % cada día», exclama el insular, tras una temporada 2024-25, «muy intensa, con Liga, Copa y llegamos a octavos de final de la Conference League, algo histórico para el club y llegando a jugar un total de 56 partidos».

Juega la Europa League 25-26

Ya de cara a esta 2025-26 que ya ha comenzado, además Liga y Copa, disputan la segunda ronda de clasificación de la Europa League y si mañana superan la eliminatoria contra el Cluj (Rumanía)– tras empatar 0-0 en casa–, darán un paso más hacia la fase de grupos al avanzar a la tercera ronda. «Estar compitiendo a nivel europeo de forma regular es un reto muy motivante tanto para los jugadores como para todo el ‘staff’, asegura, totalmente adaptado a la vida de Suiza. «Me ha ofrecido estabilidad, buena calidad de vida y un entorno profesional que me ha permitido crecer. En el club he encontrado seriedad, exigencia y un proyecto que no deja de avanzar. Además, es un club que está creciendo rápido; cada temporada se profesionaliza más y además llevamos años compitiendo en Europa», recuerda el ciutadellenc. «En menos de un año estrenaremos nuevo estadio, uno de los más modernos de Suiza. Es un momento especial para formar parte de ello».

Jover nos explica cómo es ya su día a día en el Lugano, cuarto en la última Superliga, en su nuevo cometido. «En entrenamientos y partidos mi trabajo en campo será similar: tratar, prevenir y recuperar jugadores. Lo que sí cambia es todo lo que no se ve: más reuniones, coordinación con la directiva, gestión de protocolos médicos y planificación con todo el equipo de fisioterapia», explica, reconociendo que, «también hay más presión, claro, pero eso forma parte del crecimiento», abunda, argumentando el por qué de otro año lejos de España. «Principalmente por el proyecto deportivo. El Lugano es un club con ambición, que compite en Europa y que da pasos para estar entre los mejores de Suiza, lo que nos obliga a todos a dar un salto de calidad. Además, vivir en otro país siempre te aporta nuevas experiencias y ayuda a ver las cosas de distinta perspectiva. Eso también enriquece mucho». ¿Y su vuelta a España en un top? «Algún día me gustaría volver, aunque no sé exactamente cuándo. Si surge la oportunidad adecuada, con un proyecto sólido y un buen equipo de trabajo, estaría encantado de aportar toda la experiencia que he adquirido en el extranjero y en diferentes ligas europeas». Su objetivo siempre es, «seguir creciendo y aportar valor allá donde esté, y si eso pasa por regresar a España, lo vería como una gran oportunidad. Además, poder estar más cerca de mi familia y de los míos sería un factor muy importante, porque, al final, cuando trabajas fuera, eso siempre se echa de menos», zanja.