La natación sigue siendo un valor fijo dentro de la representación olímpica balear. Desde Atenas 2004 ha tenido presencia ininterrumpida y persigue veinte años después de aquellos Juegos la que sería su primera (o primeras) medalla. Porque Hugo González de Oliveira (Palma, 1999) lidera con autoridad al equipo español, siendo sus dos preseas, pero especialmente su oro en el Mundial de Doha (200 espalda) el que le ha catapultado defnitivamente a la primera línea.

Será su tercera participación (debutó en Río 2016 y logró nadar una final en Tokio 2021) y en ella quiere entrar en la historia y seguir los pasos de Martín López Zubero -oro en 200 espalda en Barcelona 92-. sus buenas prestaciones en las competiciones previas, como el nacional de Son Hugo, son un buen presagio, «una buena señal siempre a estas alturas, en la recta final», comenta el palmesano, formado en Madrid y en Estados Unidos, y que nadará los 100 y 200 espalda, los 200 estilos y el 4x100 estilos, donde coincidirá con el también isleño Sergio de Celis.

Hugo González de Oliveira, en Son Hugo. Foto: Teresa Ayuga

Pese a todas las expectativas generadas en torno a su figura, Hugo es prudente y tiene claro que «todo está igual que en septiembre, cuando empezamos la temporada. Vamos a París con la idea de hacerlo lo mejor posible, nadar lo más rápido que podamos y deja huella. Lo que importa son las dos semanas de puesta a punto previas para llegar al 100% a los Juegos y ahí darlo todo», añade Hugo.

Con cuatro pruebas en el horizonte, el objetivo de Hugo González es «nadar más rápido que nunca, lograr las mejores marcas personales y eso será lo que nos sitúe en un lugar u otro», sabiendo además aislarse del entorno. «Lo importante es no escuchar demasiado lo que se escribe, se dice o se comenta, las redes sociales y demás, y trabajar igual. Tenemos un equipo numeroso, con calidad y vamos a disfrutar de esta experiencia», explica el campeón mundial de 200 espalda en Doha.

Para Sergio de Celis (Palma, 2000) será su puesta de largo olímpica. Debutará horas después de la inauguración con el relevo 4x100 libre, y pese a no estar a su mejor nivel en el nacional de Son Hugo, nadó a buen nivel ante su público en la cuenta atrás hacia su gran objetivo. «Ya llevo mentalizado meses con le objetivo. Nos queda pulir algunas cosas, detalles, para llegar al máximo nivel a ese día 27 y el resto de pruebas», comenta.

Sergio de Celis, en la piscina exterior de Son Hugo. Foto: Teresa Ayuga

De Celis quiere «disfrutar» de la ocasión, de sus primeros Juegos, en los que el objetivo deportivo pasa por «bajar mis marcas», apuntando a los relevos (4x100 libre y 4x100 estilos) como «opción clara para pelear por finales», mientras que en 100 libre, su prueba individual, «dar mi mejor versión. Con mi mejor marca, puedo estar en semifinales, y desde ahí, veremos qué pasa y si tenemos opciones de llegar más lejos».

«Desde que empezamos a hacer los relevos, hemos hecho final en las competiciones que nadamos y no nos va a coger de nuevo, y seguro que nadaremos también esa final», asegura optimista Sergio en referencia a su estreno en el 4x100 libre en el primer día de Juegos, un objetivo que supone «cumplir el sueño de todo deportista. Es lo máximo. Pero no me conformo una vez allí. Hay que disfrutar, pero ser competitivos, aprender y disfrutar de la natación», reseñaba De Celis, formado en el Club Natación Palma y actualmente en las filas del Sabadell.