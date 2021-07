Expediente Simone Biles: Los psicólogos deportivos valoran su retirada

El terremoto originado por la retirada de Simone Biles de los Juegos Olímpicos ha agitado el planeta deporte y ha situado bajo los focos la importancia del trabajo psicológico en cualquier ámbito en general y en el deportivo en particular. Los psicólogos especializados valoran la decisión de la gimnasta estadounidense y ponen de relieve la necesidad de que el trabajo mental y emocional gane en peso en la preparación de los equipos y los deportistas.

CARLOS GARCÍA: «Debería plantearse como una parte del entrenamiento»

El psicólogo del Centre de Tecnificació de les Illes Balears (CTEIB) está habituado a tratar con deportistas que, salvando las distancias, viven episodios de presión ante una gran competición. «Posiblemente lo que ha sucedido es que se ha generado una gran expectativa sobre ella y la tendencia, más aún cuando se defiende un título conseguido en el pasado, provoca que en lugar de focalizar la atención hacia el éxito, se focaliza hacia el error y surgen los problemas emocionales negativos», resume García, que se confiesa «extrañado» por el hecho de que en un grupo profesional como el de la selección estadounidense no se identificara o trabajara a tiempo la situación que ha vivido Simone Biles. «No se trata de una enfermedad mental y no se estigmatiza por ello. En psicología deportiva es una situación normal y el tratamiento no es algo tan complicado. En el CTEIB lo planteamos como una parte del entrenamiento», destaca.

ESTHER JULIÀ: «Las emociones nos condicionan y son la base de lo que hacemos»

Esther Julià reivindica que equipos y deportistas «trabajan mucho la parte física y deportiva, pero no hay mucho entrenamiento a nivel psicológico cuando es algo que ayuda a enfrentar casos como este». «La prevención y el trabajo interior siempre es muy recomendable en todos los ámbitos porque nos ayuda a mejorar el rendimiento y es algo que no está normalizado», apunta la psicóloga clínica y deportiva, que ve «positiva» la decisión de Biles que visibiliza su situación. «Todo está condicionado por las emociones y hay que tener un gran control sobre los pensamientos en competiciones de este nivel y tan intensas como los Juegos», expresa.

ÓSCAR BUENO: «En el deporte hay poca cultura sobre el trabajo psicológico»

En la misma línea que Esther Julià se pronuncia Óscar Bueno, que cree que «hay un problema de poca cultura sobre el trabajo psicológico, que es ayudar y no apagar fuegos». «La gran mayoría de deportistas acude a nosotros con problemas y muchas veces cuando ya es tarde. No terminan de entender que nuestro trabajo es más como el de un preparador físico que no como el del fisioterapeuta», analiza Bueno, que cree que los psicólogos «deberían ser una figura fija en los cuerpos técnicos». «Con todo el avance cientítico ya hay poco margen de mejora porque estamos llegando a los límites de lo físico y donde más se puede avanzar es en la parcela psicológica», advierte.