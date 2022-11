El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez ha acusado al internacional argentino Leo Messi de usar la camiseta de la selección mexicana de fútbol para "limpiar el piso", tras el encuentro del sábado entre ambos combinados en el Mundial de Catar, y le ha amenazado por lo que considera un ultraje a los símbolos de su país.

«¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país, Argentina, hablo de Messi por la mamada que hizo», escribió en su cuenta oficial de la red social Twitter. Tras la victoria argentina sobre el 'Tri' (2-0), circuló por las redes sociales un vídeo de celebración de los jugadores de la albiceleste en el vestuario después del partido; en él se puede ver a Messi con una camiseta de México a su lado en el suelo, que patea, aparentemente sin intención, cuando trata de quitarse una bota.

Sin embargo, el multicampeón mundial del peso supermediano entendió esa acción como una ofensa a México y a sus símbolos. «Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto, Déjense de pendejadas de qué fue o no fue», dijo. «El que no defienda su patria es un culero. Una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. Viva México, cabrones», añadió. México, con un solo punto en el Grupo C, necesita ganar a Arabia Saudí y esperar un favor de Polonia, que se enfrenta en la última jornada a Argentina, para avanzar a octavos de final.