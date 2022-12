La reivindicación de Kubo: «No se puede subestimar tanto a Asia»

Takefusa Kubo dejó un mensaje tras el triunfo histórico de Japón ante España para conseguir el primer puesto del Grupo E, al afirmar que «no se puede subestimar tanto a Asia», y reconoció que apenas sintió peligro durante el partido. «No lo esperaba casi nadie esta victoria ante una grandísima selección como España. Esperemos que no sea la gran noche del fútbol japonés, espero que sea ante Croacia, que podamos ganar y pasar eliminatorias en una noche que puede cambiar nuestra historia en el fútbol», dijo en zona mixta. «No es que fuese bajo nivel de España pero personalmente en la primera parte tampoco sentía mucho peligro. Un poco por la banda de Nico Williams, nos han metido un gol por el olfato de Morata, tienen a Pedri que filtra balones pero nuestro plan era atacar la segunda parte», añadió.

Reconoció el exjugador del Real Mallorca que sufrieron más cuando vencían que con el 1-0 en contra. «Esa zurda de Marco Asensio nos mató en las Olimpiadas. Amaga muy bien y sentimos ese peligro. Tuvieron un par claras y un posible penalti que no vio el árbitro. Con la ayuda de la afición estamos una ronda más». Y valoró la acción del segundo gol de Japón con polémica. «Si no hubiese sido por el VAR, como el línea levantó la bandera no habría sido gol. Si el VAR dice que no ha pasado la línea, no la debe haber pasado».

«En la segunda parte España apretó porque Costa Rica iba ganando y se pudo quedar fuera con Alemania. Dependíamos de nosotros y nos salió bien meterse atrás a defender. Ahora pensamos partido a partido, no tenemos tanto poder para pensar en siguientes rondas como España que hablaba de Brasil. Tenemos que centrarnos en ganar a un gigante como Croacia y luego no tenemos nada que perder», sentenció.