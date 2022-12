Los internacionales, entre el «orgullo» y el «fastidio» por el adiós a Qatar 2022

Marcos Llorente, lateral derecho de la selección española, declaró este martes, tras perder en los penaltis ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, que España tiene «equipo para más» y que «tiene objetivos más grandes».

@marcosllorente, tras la eliminación de #ESP de #Qatar2022

«Estamos jodidos porque otra vez no vamos en los penaltis, el momento del partido en el que más queda todo al azar y en el que puede pasar cualquier cosa. Jodidos también porque queríamos más y teníamos equipo para ello. Pero también estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Hay que seguir trabajando», dijo a Gol Mundial.

Sobre el rival, Llorente comentó: «Ellos estaban bien ordenados atrás, muy solidarios todos, haciendo coberturas, ayudas... Y nos ha resultado complicado». «Luego el campo estaba un poco irregular y nos ha costado llevar rápido el balón de un lado a otro. Si a eso le sumas que el otro equipo estaba muy bien cerrado, muy ordenado y con gente fuerte en el medio... Al final no hemos conseguido hacerles daño», agregó.

Llorente no tiene sensación de decepción. «Decepción no porque trabajas cada día con una idea, la llevas a cabo y las cosas no salen, y cuando la actitud ha sido de 10 de parte de todo el equipo, no solo hoy, cada semana, cada día. Al final 'decepción' no creo que sea la palabra, pero nos hemos quedado con ganas de más». «Obviamente creemos que tenemos equipo para más y obviamente este equipo tiene objetivos más grandes», indicó.

Turno para @FerranTorres20

Ferran Torres, internacional español del FC Barcelona, dijo tras la derrota de España en los octavos de final del Mundial Qatar 2022 ante Marruecos, que «el vestuario está con la cabeza bien arriba» y añadió que el «fútbol les debe una». «No pudo ser. No estuvimos acertados de cara al gol, nos dieron posesión como siempre, no pudimos marcar. Sentimos frustración, fuimos superiores, no pudimos materializar nuestras ocasiones. Factores externos no nos ayudaron, no hay que quejarse, nos sentimos orgullosos de este equipo», subrayó Ferran en Gol Mundial.

«Hemos fallado penaltis, practicamos estos días, pero tocó la cara triste de la moneda; seguiremos trabajando, el fútbol nos debe una», apostilló el delantero español. Unai Simón, portero de la selección española, afirmó este martes, tras caer eliminado en los octavos de final del Mundial de Qatar, que, aunque «fastidie», todos tendrán que «volver a casa» después de una tanda de penaltis en la que Marruecos, reconoció, fue mejor. «Estamos viendo que hay sorpresas en el Mundial. Los partidos son muy igualados y al final hay mucho nivel defensivo por parte de los equipos, como Marruecos. No hemos sido capaces de superarlo. Es la realidad, aunque nos fastidie, es lo que toca, nos volvemos para casa», dijo.

Para Unai Simón, España, durante los 120 minutos, fue «superior» a Marruecos, que sufrió «en su campo» a la espera de un contragolpe con el que hacer daño al combinado dirigido por Luis Enrique Martínez. «Ellos han tenido una buena ocasión, pero de poco vale lo que diga. Siendo realistas, en la tanda han sido superiores a nosotros», apuntó.

Por último, habló sobre el papel que miró antes de la tanda de penaltis: «Es un estudio que hago a los rivales. Puede salir o no. Por mucho que los estudies, no sabes cuándo van a cambiar la decisión. En los minutos finales pensamos más en las ocasiones que pudimos marcar. Cuando pitó el final, a coger el papel y hacerle caso. Confiaba en ello y al final no ha podido ser».