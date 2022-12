El ya ex seleccionador nacional, Luis Enrique, rompió su silencio en el Twitch con Ibai Llanos. Junto al streamer vasco, Lucho hizo un repaso de toda la actualidad referente a los días posteriores a la eliminación de España en el Mundial y habló de numerosas cuestiones. Primero trató su experiencia en el Mundial. «Lo malo que tienen estas competiciones es que en 90 o 120 minutos se puede ir todo al garete. Es evidente que no hacemos un buen partido ante Marruecos pero saco una buena conclusión. Al final han sido cuatro años. Estoy muy satisfecho de lo que hemos hecho en estos cuatro años porque hemos generado ilusión en la selección. ¿Que podíamos haberlo hecho mejor? Seguramente pero cuando uno da el 100% tiene que estar satisfecho».

Lucho sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si convocaría a los mismos 26 que acudieron al Mundial. «Haría un cambio, hay uno al que no llevaría, llevaría 25 y quitaría a uno y metería a otro. A uno, fuera», apuntó antes de añadir que «igual hubiéramos quedado eliminados igual, pero hay uno que me hubiera gustado traer y otro que lo que vi no me gustó... Es buena persona pero...». También analizó el porqué de su no continuidad. «Firmé un contrato de 4 años y, tras acabar el europeo del año pasado me hablaron para renovar y les dije que no, que esperásemos al Mundial y así lo hemos hecho. Así no ha habido indemnización ni nada. Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión pero al final fueron ellos los que me dijeron que no me renovaban y ya está. Estoy contento de la decisión. Ya estoy motivadísimo de lo siguiente».

En relación a Luis de la Fuente, confía en que haga un buen papel. «Le mando un gran abrazo. Muy majo, preparado, se merece todo lo bueno que le pase, un fenómeno. Por supuesto que confío, me parece muy pobre que gente vaya en contra por las personas. Ojalá Luis sea capaz de poner la segunda estrella a esa camiseta». En relación a qué cambiaría del encuentro ante Marruecos, fue claro: «Ya lo comenté. Creo que Pablo Sarabia merecía más de los cinco minutos que le di. Ahora mismo lo hubiera puesto incluso de titular. No soy de los que se flagela, seguramente hubiéramos perdido igual, pero en términos de justicia se lo merecía. Le mando un saludo que es un fenómeno».

Lucho también fue cuestionado en relación a las críticas recibidas por hacer streamer a la vez que jugaban algunos rivales. «He venido aquí y sé cómo eres, es lo bueno que tienen los streamers conocidos. Te pasará que vas por la calle, te viene una señora y te dice ‘te conozco’ porque te ha visto mil veces en el salón de tu casa. Habré hecho unas 15 horas de directo. Es criticar por criticar, qué tiene que ver un partido en televisión a cómo los analizamos nosotros, con cámaras especiales. Era mi tiempo de ocio, después de cenar y yo decido mi tiempo. Cada uno hacía lo que quería. Nadie se atrevió a preguntarme en rueda de prensa porque hubiera sido ridículo. Por favor, mis jefes no me dijeron nada», subrayó. En relación a cuál es su favorito de cara al Mundial, Luis Enrique apuntó. «No me gustaría repetir final, ¿te imaginas que ganara Marruecos? Qué puntazo. No me deja bien, me deja igual. Si no Messi, pero no quiero meter mufa», dice. «Dos días antes de los octavos lo estudiamos, Bono adivina ocho de cada diez penaltis pero tenía un bajo nivel estadístico de paradas», señala.

El ya exseleccionador lamenta no estar en la recta final del Mundial. «Lo que despierta un Mundial, el espíritu que se respira, es una cosa única. El fútbol es un deporte en el que un equipo que no ataca puede ganar. No es el caso de Marruecos, que tuvo sus posibilidades», dice Luis Enrique: «Llevamos cuatro años con un grupo muy joven para llegar a un Mundial y siento que hemos perdido una oportunidad muy buena porque miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros. Por nivel futbolístico pienso que hemos perdido una gran oportunidad. Intentamos convencer a los jugadores de que había opciones reales. A excepción de esos 12 minutos con Japón en esa primera fase creo que dimos un buen nivel, luego con Marruecos tuvimos dificultades. Soy el máximo responsable y sacaré cosas en positivo».