Pocos países viven el fútbol con la pasión de Argentina y a miles de kilómetros las emociones están todavía más a flor de piel. En Doha se siente el calor de su gente en las gradas, pero también todo el cariño que llega desde su país. Los aficionados de la 'Albiceleste' van a provocar que los suyos jueguen la final como si estuvieran en casa y precisamente desde su casa ha recibido una emotiva llamada el seleccionador, Lionel Scaloni, que se ha derrumbado en una conexión en directo con los niños de su ciudad antes de enfrentarse a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022.

El técnico argentino, que en la rueda de prensa previa al choque aseguró que la mayor emoción era ver a la hinchada, atendía a los medios mientras mostraba su agradecimiento a la plantilla cuando una conexión con Pujato, su localidad natal, contribuyó a que rompiera a llorar ante los micrófonos. «Estuvimos hablando. Sólo quiero darles las gracias. Cualquier argentino haría lo mismo», decía de los jugadores que ha tenido a sus órdenes en la Copa del Mundo. Los chicos desde Argentina le agradecieron el esfuerzo y le reconocieron que serían campeones aunque no levantaran el trofeo y el exjugador del Real Mallorca no pudo contener las lágrimas.

«Me emociono, porque lo han dado todo, sinceramente. Esperemos este domingo coronarlo y, si no es así, que estén orgullosos. Es un momento para disfrutarlo, yo al menos lo estoy disfrutando», ha comentado antes de abandonar la zona reservada para los medios con derechos en los que ha atendido a una serie de cuestiones antes del encuentro definitivo ante la selección francesa, cuya afición se encontrará en minoría este domingo en las gradas del estadio de Lusail. Y es que un gran número de argentinos se ha desplazado al Mundial pese a no disponer de entradas para la final.