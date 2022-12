El Mundial de Qatar 2022 pasará a la historia por muchos motivos. Fue la primera Copa del Mundo en un país árabe y con un país africano en semifinales, el torneo con más goles o la consagración de Leo Messi guiando a la selección argentina a su tercera estrella han sido algunos de los episodios destacados de una cita que también ha dejado múltiples anécdotas al margen del terreno de juego. Sin lugar a dudas uno de los momentos del último mes fueron los insultos del capitán de la 'Albiceleste' hacia un jugador de Países Bajos tras la tensa eliminatoria de cuartos de final que protagonizaron.

La frase de Leo Messi ha causado furor en su país, donde muchos aficionados, además del rostro de 'La Pulga, también se la han tatuado. El desenlace de la eliminatoria contra Países Bajos dejó una celebración polémica de los argentinos, cuyo 'pique' con sus adversarios siguió tras el pitido final. En la zona mixta también hubo tensión y el capitán, en plena entrevista, no dudó en insultar al delantero Wout Weghorst, que ha roto su silencio tras el episodio. «Uno de los mejores de la historia. Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él pero no fue muy claro. Al menos ahora se ha aprendido mi nombre», expresó el punta del Besiktas tras marcar en la victoria (4-2) de su equipo frente al Sanliurfaspor.

«Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante», concluyó el delantero de neerlandés tras ser uno de los protagonistas principales de uno de los episodios más destacados del anecdotario del Mundial de Qatar 2022.