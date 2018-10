Frank Cuesta abronca a Rafa Nadal por ir a jugar a Arabia Saudí

Frank Cuesta vuelve a estar en el centro de la polémica. Ahora la causa de la controversia es una publicación en Facebook, que horas después ha recortado, donde abronca al tenista Rafael Nadal llamándolo «recogepelotas de los regímenes totalitarios» después de que el de Manacor aceptara una invitación para jugar un partido de exhibición en Arabia Saudí.

Thanks for the invitation and looking forward to playing and visiting for the first time ! https://t.co/hAKr5K4bnq