Dominio absoluto de Es Nàutic en Maó

Brillantes resultados de los regatistes de Láser 4.7 y Optimist del Club Nàutic Ciutadella en el Trofeu 1er President Joan Florit celebrado en Maó. Tras un intenso fin de semana, en 4.7 el dominio era absoluto del CN Ciutadella, copando el podio tres regatistas de la casa: Jack Vinnie primero, Pepe Gornès segundo y Toni Vidal tercero. El mismo gran papel lo protagonizaba en féminas Laia Mendoza, cuarta de la general y como primera mujer en Maó.

En Optimist, incontestables actuaciones también de los miembros de Es Nàutic puesto que en la clasificación general los cuatro primeros también eran suyos: Toni Mesquida, Arnau Coll, Aitana Cavaller y Maria Montaner, por este orden, redondeando un buen torneo. Por categorías, en sub 11, Mesquida (CNC) era primero; Joan Sosa (CNC) segundo y Oliver Riera (CN Villacarlos), tercero. En Sub 13 ganaba Francesc Sosa (CNC), seguido de Ignacio Bettiol (CNV) y Clara Mendoza (CNC) mientras que en Sub 16, triunfo ciutadellenc de Arnau Coll, acompañado en podio por sus compañeras de Es Nàutic, Aitana Cavaller y Maria Montaner.