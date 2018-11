Nadal pasa por quirófano, renuncia a las Finales ATP y cierra la temporada

Rafael Nadal ha puesto fin a la temporada y este lunes ha pasado por quirófano en la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis, dirigida por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro. El objetivo era extraer un cuerpo libre intra articular en su tobillo derecho. Para ello, se le practicó una artroscopia para su extracción y de esta manera poder empezar la temporada que viene en plenas condiciones.

Hola a todos:

Os escribo estas palabras como final de temporada. Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 5, 2018

De esta forma, el tenista 'manacorí', número dos mundial, causa baja en las Finales ATP de Londres, que este lunes se sortean, y tras renunciar también al Masters 1.000 de París-Bercy, Nadal cierra el ejercicio con una larga ausencia que se prolonga desde principios de septiembre, cuando abandonó en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, en el duelo que le enfrentaba al argentino Juan Martín del Potro.

«Os escribo estas palabras como final de temporada. Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere. He hecho todo lo posible para llegar a final de temporada en buenas condiciones, tanto a Paris como a Londres, haciendo las cosas bien y me apetecía mucho jugar», escribió Rafael Nadal en Twitter.

«Desafortunadamente tuve el problema del abdominal en Paris la semana pasada y, además, tengo un cuerpo libre en la articulación del tobillo que tiene que ser removido en quirófano hoy (lunes). Es cierto que lo teníamos detectado desde hace tiempo y de vez en cuando me molestaba. Sin embargo dado que el problema en el músculo abdominal me impide también jugar en Londres, aprovechamos el momento para remover el cuerpo libre y evitar futuros problemas», añadió. «De esta manera espero estar en plenas condiciones para la próxima temporada. Gracias a todos por el apoyo», finalizó Nadal.