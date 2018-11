Francia sitúa a Joan León en la cima europea

El menorquín Joan León ha dado un golpe sobre la mesa este fin de semana en Francia al adjudicarse con solvencia el laureado European Showdown 2018, en su categoría Máster 35, siendo la primera vez que el ‘ciutadellenc’ se proclama campeón en Europa, tras ser quinto en el Roma Throwdown y ganar el Huelva Challenger, competición a nivel estatal.

En tierras galas, León (Be More Crossbox&Training) se enfrentó a seis pruebas, ganando cuatro– con la final incluida– y disfrutando más que nunca, con ejercicios de su agrado. Desde el inicio León notó buenas sensaciones, fueron pasando pruebas y empezó a creer en el triunfo, a pesar de algún error. El insular mantuvo la primera posición durante todo el campeonato.

León: «Ha sido espectacular»

No ocultaba el menorquín su satisfacción después de coronarse en Europa. «Conseguir subir al podio del European Showdown ha sido espectacular; un fin de semana muy duro y exigente pero me encontrado muy bien desde el primer momento», expresaba León, recordando que ahora hace un año, «decidí cambiar de entrenador y ha sido clave en mi evolución, he ido mejorando y progresando con su filosofía».