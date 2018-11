Siete plazas de IGA Menorca para Gibraltar a deportistas que residen fuera

La expedición de IGA Menorca para Gibraltar 2019 contará, de nuevo, con un deportista olímpico. Será el caso del ciclista Albert Torres, quién tomará parte de los juegos gracias a las plazas que se han creado este bienio para deportistas que residan fuera de Menorca, que sigan practicando su deporte a nivel competitivo y que lo hayan solicitado. De este modo, el comité ejecutivo de IGA Menorca ha decidido conceder siete plazas a los siete deportistas que la han solicitado dentro del programa ‘Menorquins pel món’.

Los menorquines que residen fuera de la Isla y representarán a Menorca en los juegos serán, además de Torres, los hermanos Eric y Albert Navarro, quiénes ganaron el oro en dobles en Gotland 2017, la ciclista Nuria Bosch, que logró dos bronces en Gotalnd 2017, la atleta Marina Bagur y los hermanos tenistas Alex y Óscar Mesquida, quienes debutarán en los juegos.

Estas siete plazas se suman a las 113 que ya formaban la expedición menorquina que tiene previsto viajar al peñón británico. Estas 120 plazas, entre las que hay deportistas, técnicos, delegados y personal de IGA Menorca, se podrán ver incrementadas en el caso de que alguno de los deportes opte por comprar alguna plaza extra.

Los propios deportistas se muestran muy satisfechos de la medida tomada por IGA Menorca. «En Menorca tenemos el hándicap de que muchos jóvenes tenemos que irnos a estudiar fuera y perdemos la posibilidad de participar en los Juegos, como es mi caso», opina Nuria Bosch, quién se encuentra en Barcelona estudiando y ha encontrado en esta plaza «la motivación para seguir entrenando a máximo». En Gotland logró dos bronces en BTT y este año pasará a carretera.

Otro que se muestra ilusionado y que también competirá en las carreteras de Gibraltar será el ciclista olímpico Albert Torres. «Me quedé con mal sabor de boca en Bermudas por la caída que me impidió competir, pero me hacía mucha ilusión volver a vivir el gran ambiente que hubo y veo muy importante que se abra la posibilidad de competir a los deportistas de alto nivel que quizás por calendario no tenemos tan fácil el poder desplazarnos a Menorca para la fase de clasificación», apunta el deportista que actualmente reside en Mallorca y que apoya «que la competición se abra al mayor número de personas posibles para que todo el mundo la conozca». Otra deportista que reside fuera y que debutará en los juegos será la atleta Marina Bagur, quien actualmente está estudiando en Barcelona y que verá cumplida una ilusión. «Desde Rodas 2007 he querido participar en unos Island Games pero por calendario competitivo no ha podido ser y ahora lo podré vivir por fin», apunta la ferreriense. «Por calendario, en la época de Gibraltar será mi mejor momento de forma, las sensaciones esta temporada están siendo muy buenas y espero acabar lo más alto posible».ados no son los que esperábamos».

Navarro

Por su parte, Albert Navarro ya lleva seis juegos seguidos compitiendo y, desde Dinamarca, donde reside por trabajo, admite estar muy contento con esta plaza que se ha abierto. «Es una gran oportunidad, una responsabilidad y señal del buen trabajo que se está haciendo desde IGA Menorca», apunta, además de asegurar que «los IGA son mi competición preferida, la motivación que tengo no es comparable a la del resto del año». El deportista no duda, «mi objetivo en Gibraltar es ganar 2 oros, el individual con el que sueño desde 2008 y revalidar el de dobles que gané con mi hermano Eric en Gotland».