El Menorca está intratable y líder en Liga Catalana de bádminton

Menorca sigue intratable en la Liga Catalana de bádminton tras cinco encuentros jugados y con las mismas victorias en su haber. Si el pasado mes de noviembre hicieron una magnífica actuación, este fin de semana lo bordaron, ganando a uno de los favoritos.

La segunda jornada de la Liga Catalana se jugaba en la localidad de Canovelles durante todo el domingo. En el primer encuentro los menorquines descansaban por lo tanto su jornada empezó en la segunda ronda, contra Granollers C. Poca historia, ya que los menorquines no tuvieron problemas para endosarles un 7-0 a los catalanes y sin perder ningún set, resultado han repetido en tres ocasiones este curso. Pero la cosa no iba a ser tan fácil en el siguiente, contra Huesca, candidato al título junto a Canovelles A.

En el primer partido ante Huesca, clara victoria, 21-5 y 21-11 para Júlia Florit y Carlos Riudavets. En el segundo, Ana Mamajón y Mar Casasnovas no tuvieron nada que hacer, 21-11 y 21-10. El tercero, vital, no defraudó; Pedro Ameller y Oskar Martínez se jugaban más que un simple partido y el primer set fue insular 21-14; el segundo para Huesca 18-21 y el tercero 28-26 para Menorca, muy igualado. Ya en el cuarto, Florit luchó sin suerte en los puntos finales y cayó por un doble 21-17.

Faltaban tres partidos con 2-2 y Martínez saltó a intentar encarrilarlo y lo hizo pero no lo tuvo nada fácil 21-16, 17-21, y 21-18 en un partido que levantó mucha expectación en el pabellón. En el sexto partido, Mamajón casi consiguió ganar a su contrincante contra pronóstico pero por pequeños detalles en los puntos importantes se le escapó ganar y sentenciar el encuentro (14-21/19-21/23-21). Con 3-3, Riudavets salía en principio de favorito y así fue. El menorquín dominó de principio a fin 21-9 y 21-7 el séptimo partido decisivo para poner un 4-3 en el marcador que dejaba invicto al Menorca.