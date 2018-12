Menorca contará con equipo en el triatlón femenino de Island Games

Por primera vez en los Island Games, Menorca contará con equipo femenino en la prueba de triatlón. La organización de IGA Menorca ha decidido otorgar una plaza para cada una a las dos deportistas que acabaron la fase de clasificación empatadas, María Fiol y Gemma Marquès. Las dos triatletas competirán a nivel individual junto a Olga Pons, quién se impuso en la fase de clasificación, y también lo harán por equipos, ya que el mínimo para ello son tres deportistas.

El triatlón llegó a los Island Games en la edición de Bermudas 2013, donde Menorca contó con la participación de Juli Martí y Paco Arnau. En Jersey 2015, los triatletas fueron Paco Arnau, Nacho Allès y Nuria Sbert, mientras que en Gotland 2017 la delegación estuvo formada por Arnau, de nuevo, Nil Riudavets, quién logró la medalla de plata, Olga Pons, quién acabó cuarta, e Isa Silvela.

De cara a Gibraltar, los representantes masculinos serán Xavier Villalonga y Miquel Torres, además de Pons, Fiol y Marquès. Faltará por conocer qué deportista cubre la plaza de valores.

«Una oportunidad»

Las dos deportistas se muestran muy sorprendidas y agradecidas de la decisión tomada por IGA Menorca ya que al ser un empate se esperaban que el fallo fuera en favor de una o de otra. “Estoy muy ilusionada, me he planificado al máximo este invierno para hacerlo lo mejor posible, aunque no es fácil entre clases de la Universidad y los entrenamientos, pero voy a hacer todo lo posible”, comenta Gemma Marquès.

Por su parte, María Fiol admite que no se esperaba “llegar a representar a Menorca en IGA y menos en triatlón, pero tras acabar la Trail Menorca empecé a ir en bicicleta y a apuntarme a los triatlones para descansar un poco las piernas manteniendo la motivación para seguir entrenando y me apunté a IGA”.

La corredora admite que Gibraltar 2019 “es una oportunidad que no sé si se repetirá en la vida y por eso voy a aprovecharla al máximo, lo pienso dar todo en cada entreno, de hecho, en cada pedalada de bicicleta que doy en los entrenos me recuerdo que voy a representar a Menorca”. Marquès, explica que ha hablado con “amigos que han estado en los Island Games y dicen que es una experiencia que recomiendan vivir y que seguro me acompañará toda la vida”

Las dos tienen claro que esta oportunidad las ha obligado a modificar las rutinas que tenían previstas para este invierno: “Cuando recibí la notificación me cayeron las lágrimas, me emocioné mucho y tomé la decisión, este año, de dejar a un lado el trail running para enfocarme solamente en el triatlón ya que es una gran responsabilidad representar a la Isla y hay presión pero es una presión muy guay”, concluye Fiol.