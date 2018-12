N’Amelie Caules Crespo fa 100 anys

N’Amelie Caules Crespo, resident al Centre de Santa Rita de Ciutadella, fa 100 anys aquest diumenge 23 de desembre. I va ser ahir fosquet que rebé un emotiu reconeixement.

A més del personal del Centre, que la té per una persona entranyable, hi van participar també la batlessa de Ciutadella Joana Gomila i la consellera insular de Benestar Social Maria Cabrisas, així com amics i familiars (el seu fill Piere, una néta i un rebesnét) vinguts expressament des de França, on viuen.

La nova centenària va néixer a Castelló de Rugat (València) i, amb 19 anys, després també de viure a València i Barcelona, va anar a treballar a Alger amb la seva germana.

Allà, a Alger, on hi va viure uns 25 anys, conegué a Llorenç Caules, de Ciutadella, tenint al seu fill Piere. En 1962, n’Amelie i família van venir a viure a Ciutadella, tot i que dos anys després marxaren a Niça (França), on quedà el seu fill. En jubilar-se, n’Amelie i en Llorenç es van establir a Ciutadella. En Llorenç moria fa uns 15 anys i n’Amelie fa quasi dos anys que resideix de forma permanent a Santa Rita. Demà fa 100 anys.