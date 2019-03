Jordi Cavaller encara el reto del salto a 1.000 cc

Condicionado siempre por sus obligaciones laborales y por el elevado peso económico que acarrea el mundo del motociclismo, el piloto de Maó, Jordi Cavaller (1976), residente en Barcelona, analiza su situación y planea su futuro más inmediato, ambicioso como nunca aunque con pies de plomo, dada su situación. Cavaller avanzaba ayer a «Es Diari» que en estos momentos el gran dilema está en dar otro gran salto: «Estoy a la espera de si paso a correr las 24 Horas de Montmeló en un equipo de 1.000 cc, aunque no sea un puntero», exclamaba. «Justo pueda me haré con una ‘mil’, estoy buscando Kawasaki, Yamaha o Suzuki, que ya me estaría bien para entrenar y competir en alguna carrera de velocidad para coger ritmo; tiempo al tiempo».

O sea, que el actual dilema de Cavaller pasa por «seguir en 600 cc o pasar a 1.000 cc. Ir a un equipo fuerte me da igual, la verdad, ya que en los 1.000 cc mi nivel aún no es el adecuado para afrontar un buen resultado», asevera, pese a haber corrido ya en Stock1000 el 2009, con una Yamaha R1. «Lo hicimos muy bien, sin problemas, siendo séptimos de categoría y 17 de la general, de casi 50». Es decir, proseguía el mahonés, «podría correr perfectamente pero estar– por ritmo en pista– delante de nuestra categoría, por mí no será por ahora», sin renunciar claro a luchar.

Actualmente Cavaller tiene varios equipos y diferentes frentes abiertos, «normal en el mundo del ‘endurance’, donde más metido estoy. Voy un poco buscando el buen rollo del equipo, que no sean unos usureros y que sean equipos fuertes si puede ser; salir a ganar», expresa el insular, que este 2019 no ha cerrado muchas cosas todavía en cuanto a su futuro, pendiente del anhelado salto a ‘mil’. Tiene ya firmado, eso sí, las divertidas y concurridas 24 Horas en Vespa, en el circuito internacional de Zaragoza, con el Team Ownly Scooter de Barcelona, el 25-26 de mayo: «¿Reto? Estar entre los cinco primeros de 70 inscritos. Ya corrimos el 2017 y quedamos sextos de la general». Otro reto fijo para Cavaller en esta nueva temporada de motociclismo, correr las 24 Horas de Montmeló, con su equipo, Team Dream RT 74; «cuentan conmigo pero si puedo pasar a 1.000 cc lo haré, ya lo saben», insiste. A parte, correr la Rodi de resistencia a nivel catalán, «objetivo anual ya desde hace varios años. Intentaremos hacerlo y salir a luchar para estar lo más arriba posible», señala.