Máxima emoción para la ronda final

El Campeonato de Menorca de Ajedrez por equipos, a una ronda para que eche el cerrojo la primera fase –que se celebra este fin de semana–, ha alcanzado su primer punto crítico, en tanto que en categoría Preferente el Centre de Cultura des Castell A, el Cercle Artístic de Ciutadella B y Los Boscos se juegan el poder disputar el título (uno de ellos no pasará). En ese sentido, ya clasificados esperan: el arrollador Cercle Artístic de Ciutadella A y el Ferreries; mientras que el Cercle Artístic C, el Alaior+Es Mercadal y Es Castell B se preparan para la dura lucha que supondrá batallar por la permanencia.

Por otra parte, en Primera categoría, ya se han clasificado para disputar la criba por el ascenso el Ferreries B (que acabará líder de la primera fase), y los equipos del Cercle Artístic D y E. Se la juegan es Mercadal+Alaior y el Sant Lluís, mientras que los equipos de Es Castell C y D tratarán de consolarse en la fase correspondiente, pero con enorme dignidad, como lo prueba el empate de Es Castell C de la pasada ronda, con victorias de Jaume Salvador (el que la sigue y la persigue, al final la consigue) y del debutante Javier Sánchez. En lo que concierne a los niveles de formación (deporte escolar), Eneko Casasnovas es líder en la clasificación de la categoría sub 10 tras la disputa de la ronda 3; Xavier Ameller es primero en sub 16 iniciación; mientras, Teodoro Gomila manda en la clasificación sub 16.