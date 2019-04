Juventud y talento para la vela menorquina en Gibraltar 2019

La responsabilidad de representar a Menorca en la competición de vela de los Island Games 2019 que tendrán lugar en Gibraltar recaerá en los jóvenes aunque experimentados hombros de Toni Vidal y Jack Vinnie. Los dos regatistas, menores de edad y miembros del CN Ciutadella, se han ganado por méritos propios la plaza en la competición de láser radial que comenzará en el peñón británico el próximo domingo día 7 de abril.

Antes, el 6 de abril, los menorquines, a los que acompañará Jordi Ferrà en calidad de delegado del deporte, podrán visitar y tener una primera toma de contacto con el campo de regatas que se extiende en la parte atlántica del estrecho. «Por lo que he visto, habrá mareas y viento flojo, ya que la regata se realizará durante el verano», valora el joven Vinnie, de 15 años y quién practica vela desde los siete. En ese sentido, su compañero Vidal, de 16 años, apunta: «No habrá grandes mareas, lo que nos beneficia porque en Menorca no tenemos y no estamos acostumbrados a navegar en esas condiciones, pero seguro que será un campo muy interesante y diferente al de Menorca». El también navega desde los siete años.

Vidal fue el ganador de la fase de clasificación al acabar las 27 regatas disputadas con un total de 56 puntos– hasta en ocho ocasiones fue el primero–, seguido de Vinnie, quién fue segundo con 77 puntos, con cinco primeros puestos para él. El tercer lugar fue para Pepe Gornés, con 82 puntos, y el cuarto, David Sosa, con 90 puntos, ambos también del CN Ciutadella.

Vidal ve los juegos como «una gran oportunidad para disfrutar navegando y una experiencia genial para compartir con otros menorquines de otros deportes». Vinnie añade que «es una responsabilidad y un orgullo porque representas a Menorca a nivel internacional pero también una competición que me atrae mucho por poder conocer otros lugares y a otros deportistas».

A la hora de hablar de objetivos, los dos jóvenes valores de la vela menorquina se muestran cautos, pero a la vez ambiciosos. «Espero lograr buenos resultados y que los otros deportistas menorquines también lo hagan para demostrar que Menorca puede ser una isla pequeña en tamaño pero grande a nivel deportivo», explica Toni Vidal. «Espero pasármelo genial y, si puede ser, lograr unos buenos resultados», añade Vinnie. La vela regresa a la competición tras su ausencia en Gotland 2017 por decisión del comité organizador de los juegos en la isla sueca, ya que cada organizador de los juegos descarta algunas disciplinas deportivas, como es el caso del windsurf este año y tras lograr la medalla de bronce por equipos en 2015.

¿Cómo preparan el reto? «La modalidad láser radial se realiza con un tamaño de vela superior al que utilizo normalmente, por eso estoy entrenando tres días a la semana en el gimnasio, además del entrenamiento en el agua», explica Vinnie, mientras que, por su parte, Vidal precisa que sigue el mismo calendario previsto, «aunque con un nivel de intensidad, exigencia y entrega mayor, así como una mentalidad distinta».