Actuación memorable del ajedrez menorquín en los Campeonatos de Balears 2019 por categorías celebrados durante esta Semana Santa en Palma de Mallorca; unos Autonómicos individuales de ajedrez que se cerraban con unas cifras históricas para este deporte en la Isla de cinco campeones de Balears, dos subcampeones y una brillante actuación en general de toda la expedición insular.

En la capital balear, del 19 al 21 de abril, Joan Ponsetí se proclamaba campeón juvenil; Jana Moll, campeona juvenil; Luda Kolotilina, campeona absoluta femenina; Joan Cubas, campeón súper 50; Juanjo Carretero, campeón súper 65, además de Santi Gomila, subcampeón sub 2000; Oscar Hernández, subcampeón sub 10 y también firmando un Autonómico 2019 de nivel, en la categoría sub-18, Àngel Pons, Doro Gomila y Joan Moll, junto a Noa Permanyer, en sub 10, con un papel destacado una vez más de los tableros del Cercle Artístic Ciutadella, dentro del éxito del ajedrez menorquín.

De los siete campeonatos en juego en Palma de Mallorca, cinco tuvieron un ganador menorquín y en los otros dos quedaba subcampeón destacado un jugador de la delegación menorquina.

En el Campeonato de Balears femenino, Liudmila Kolotilina (CC Es Castell) era la favorita e impuso su ley en Palma, ganando el título con la puntuación perfecta, mientras que la joven Jana Moll (Cercle Artístic Ciutadella), siempre en progresión, empató en el segundo lugar y consiguió el título juvenil, asegurando la formidable cadena de éxitos de nuestro ajedrez femenino. En el torneo unificado de veteranos se impuso Joan Cubas (Cercle Artístic), consiguiendo el título balear súper 50 y que tuvo que entablar con negras con Joan Gayà– otro maestro y siempre favorito–, además de ser afortunado en el desempate. Conocida es la calidad que atesora Cubas y en un torneo tan corto la fortuna es necesaria. Juanjo Carretero (CC Es Castell), en un magnífico torneo, quedó en tercer lugar balear y conquistó el título autonómico súper 65; por tanto, como deberá defenderlo, se antoja complicada su ‘amenaza’ de retirarse.

Un sub18 de muchos kilates

En el fuerte Balear sub 18, Joan Ponsetí (Cercle Artístic) logró su tercer título en esta temporada: campeón de Menorca absoluto y juvenil y ahora campeón de Balears juvenil, ya que consiguió acabar imbatido y curiosamente solo cedió tablas ante sus rivales menorquines, empatando en el segundo lugar Doro Gomila (Cercle Artístic) y Àngel Pons (CC Es Castell). Un poco más tarde llegó Joan Moll, de Ciutadella también, quien volverá a tener su oportunidad en el próximo Autonómico sub 14 en la Isla, del 3 al 5 de junio. En el sub 2000, Santi Gomila (Cercle) consiguió– imbatido– un excelente subcampeonato, que habla muy bien de la clase media del ajedrez insular y en sub 10 debutaban Noa Permanyer (CC Alaior), con una actuación muy digna y Oscar Hernández, subcampeón con 5 puntos de 6 posibles.

La próxima cita, el Balear absoluto individual en Mallorca, este fin de semana, con los insulares, Liudmila Kolotilina, Joan Cubas, Joan Ponsetí y Doro Gomila.