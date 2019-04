El triatlón menorquín, en la senda de Gotland

La disciplina que más pronto entrará en acción en Gibraltar 2019 será la del triatlón. El domingo, día 7 de julio, el primer día de los Island Games, se llevará a cabo la competición, que cuenta con natación, ciclismo y carrera a pie. Una prueba en la que Menorca ya sabe lo que es ganar una medalla– Nil Riudavets logró la plata en Gotland 2017– y en la que Olga Pons, cuarta en la isla sueca, es la única que repite, aspirando a todo.

Además de Pons, la plantilla menorquina estará formada por Gemma Marquès, María Fiol, Miquel Torres y Albert Sabater. Los cuatro debutarán en los Island Games y lo harán en la distancia Olímpica, cubriendo 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta sin ‘drafting’ y acabarán con 10 kilómetros de carrera a pie. El delegado de triatlón para este bienio ha sido Armand Anglada.

La prueba contará con una salida a la australiana, es decir, tendrán que dar dos vueltas al circuito de natación, teniendo que salir del agua al finalizar la primera vuelta y volviendo al agua para empezar la segunda. Luego deberán dar cinco vueltas al recorrido en bicicleta, un trazado que desde la organización describen «brutalmente bonito», ya que contará con dos subidas por vueltas y que cruzará la costa este del peñón. Para acabar, los participantes deberán dar cinco vueltas a un recorrido por la carretera de la Eastern Beach.

El triatlón es una de las disciplinas más jóvenes de los Island Games y Menorca ha tomado parte en las ediciones de Bermudas 2013, Jersey 2015, Gotland 2017 y lo hará también en Gibraltar 2019 donde, además, será la primera vez que la expedición compita en equipo en féminas.

El mejor resultado lo logró Nil Riudavets en Gotland 2017 al acabar en segunda posición en un recorrido que tuvo que verse recortado en la natación por el mal tiempo y en el que Paco Arnau fue cuarto. En mujeres, Olga Pons fue cuarta tras una gran carrera con remontada incluida, mientras que Isa Silvela llegó en 19ª posición.

«Responsabilidad e ilusión»

La triatleta Olga Pons ya sabe lo que es enfrentarse a esta disciplina en unos Island Games y recuerda su paso por Gibraltar 2017 como algo muy bonito. «Los IGA son una experiencia única y especial, la competición seguro que será exigente, no solamente por el circuito, sino por los participantes porque el nivel del triatlón en general sube cada vez más», explica la profesora que reside en Parets del Vallés.

Pons, que ya sabe lo que es ser campeona de España en su especialidad, está habituada a competir en pruebas de media distancia, más largas de lo que será la modalidad que se encontrará en Gibraltar. «Mi especialidad implica un mayor volumen de kilómetros, pero pronto empezaré a trabajar la distancia específica IGA, corriendo alguna carrera», puntualiza.

Uno de los debutantes en Gibraltar será el ciutadellenc Albert Sabater, que también reside en Catalunya, y que ve los juegos como «una experiencia internacional de la que disfrutaré al máximo, con mucho nivel, pero donde confío que el equipo menorquín haga un gran papel».

En cuanto a su preparación, Sabater matiza que «para prepararme bien he competido en la Península en campeonatos de España de duatlón, tanto a nivel individual como por equipos, con mi club, el Flor de Triatló, y ahora ya he empezado a competir en triatlones similares a lo que me encontraré en Gibraltar». Explica, «las sensaciones son muy buenas, junto con mi entrenador, Miquel Torres– que también participa en los IGA– estamos haciendo muy buen trabajo».

Otra debutante será María Fiol, quien espera aprovechar y disfrutar al máximo su participación en Gibraltar. «Sé que será una competición muy ‘sufrida’, no hay día que no piense en ella, sé que el nivel que encontraré será muy alto, lo que me motiva todavía más a seguir entrenando», explica la corredora y triatleta, quién también entrena, desde hace unos meses, con Torres, y reconoce: «Confío mucho en él y saber que estará en Gibraltar, también ayuda, lo que me permite no pensar en el tipo de entrenos que tengo que hacer sino en cumplir lo que él me manda».

A la hora de explicar qué se siente enfundándose el trimono, Olga Pons admite que es una mezcla «responsabilidad, ilusión porque compites representando a mucha gente, aunque estés sola en el agua, en la bici o corriendo, notas el cariño de la gente y como menorquines de otros deportes allí te animan y te recuerdan qué sentido tiene lo que estás haciendo. Estoy súper contento de participar en los juegos, creo que me espera por delante una experiencia que no olvidaré nunca y un ambiente muy bueno, que une a la gente», precisa un Sabater que ya hace dos años estuvo a punto de viajar a Gotland.

«No tengo palabras para explicar lo que siento representando a Menorca en los Island Games, siento nervios, emoción, miedo y felicidad… Solo pienso que llevar el nombre de mi isla en una competición y representarla es una de las cosas más grandes que me ha pasado como deportista», asegura Fiol.

«Todo lo que se vive dentro de IGA y, además, dentro del deporte es bueno y creo que se tiene que cuidar, fomentar y respetar», concluye Pons, mientras que María Fiol explica que «la gente no es consciente del trabajo que hay detrás de IGA y de IGA Menorca, no sabe lo mucho que la gente organizadora se esfuerza para que sea un evento increíble y espero que el nombre de Menorca se lleve a lo más alto y no solo en cuanto a medallas».