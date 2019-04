Faust Salom: «Estoy muy ilusionado ante el inicio de curso»

Faust Salom, a demostrar sus aspiraciones en Le Castellet. El menorquín disputará las dos primeras carreras del 2019 del GT Cup Open con ganas de comenzar con buen pie esta fantástica singladura europea de la mano de Teo Martín Motorsport y McLaren. Los dos días de test de pretemporada de Salom en Barcelona le posicionan como uno de los pilotos más fuertes del evento.

Llega el momento de la verdad para el mahonés, el de su arranque en el que pilotará un McLaren 570S de Teo Martín Motorsport en algunos de los principales circuitos europeos, ante un año clave en su carrera disputando un internacional de primer nivel. En esta primera parada de seis, Salom competirá en el histórico trazado de Paul Ricard, escenario del GP de Francia de F1.

«Estoy muy ilusionado de este inicio y afirmo que es el año que más fuerzas y preparación he dedicado a la primera carrera. No por el simple hecho de que sea un evento europeo con un nivel altísimo de pilotos, equipos y coches, sino que también soy consciente de que estoy ante un año clave en mi carrera deportiva». El fichaje por Teo Martín Motorsport y McLaren, «un plus de motivación pues sabemos que tenemos un equipo y un coche increíbles», explica Salom.