Récord de España para Tita Llorens

El Campeonato de España Larga Distancia 2019 celebrado este pasado fin de semana en Mendizorrotza (Vitoria) ha hablado menorquín, gracias a la buena actuación de la veterana nadadora de Ciutadella, Tita Llorens. La insular regresa a a unos Nacionales en piscina y se hizo con el nuevo record de España en los 3.000 metros de su categoría de Máster 50.

En este Nacional 2019 de fondo vivido en el centro deportivo de Mendizorrotza, en Vitoria-Gasteiz, Llorens era muy consciente que en los 3.000 metros tenía la posibilidad de pulverizar la mejor anterior marca española, le era asequible; sin embargo, como la misma Llorens ha reconocido a este diario, "ahora mismo no estoy en mi mejor momento, me cuesta mucho coger buenos ritmos. Supongo que puede ser algo normal, después de conseguir el pasado mes de julio la travesia de 101Km de Xàbia-Eivissa", reflexionaba, feliz por este logro a pesar de no verse al cien por cien.

330 nadadores de 79 clubs participaron en este evento en el que se nadaron las pruebas de estilo libre de 800, 1.500 y 3.000 individuales y 4x200 mixtos en relevos. Un Nacional en el que Llorens compitió en los 1.500m con peor fortuna y con la mente puesta en su gran reto de este 2019, la travesía de Capri-Nápoles, del próximo mes de julio.