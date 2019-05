Triple corona balear del Cercle Artístic Ciutadella

Gran actuación menorquina en los Campeonatos de Balears en edad escolar disputados en el Hotel Binimar de Cala en Blanes (Ciutadella). La selección de Menorca, con doce jugadores dirigidos por David Pons y José Martínez, jugaron a un gran nivel, cerrando con tres títulos baleares de Joan Ponsetí, Maria Bagur y Jana Moll, los tres del club anfitrión, Cercle Artístic (CECA). En total cosecha extraordinaria, con diez de 18 medallas, todas de la entidad ciutadellenca, y los mejores representarán a Balears en los Campeonatos de España.

En Sub 12 masculino, bronce de Joan Salord, que tras derrotar al gran favorito Manuel Ermachenko en penúltima ronda, no puntuó en la última y tuvo que conformarse con el digno bronce; el oro, de Ermachenko. En femenino, inapelable triunfo de Jana Moll, la última perla de la escuela de CECA, que también fue plata Sub 14 y bronce Sub 16. Precisamente, en esta categoría, el podio fue todo menorquín, del Cercle, con gran victoria de Maria Bagur, seguida por una gran Núria Martí y Jana Moll. En Sub 14 masculino ganó el mallorquín Pablo Aguado, seguido por los locales, Bagur– gran revelación con la plata– y el gran Joan Moll, que tuvo que conformarse con el bronce; el cuarto, Pau Coll.

En Sub 16, victoria del ciutadallenc Joan Ponsetí, actual campeón de Balears Juvenil y absoluto de Menorca. Impresionantes resultados conseguidos en estos últimos meses que confirman el gran estado de forma de Ponsetí. Segundo y tercero, los mallorquines, Jordi Amengual y Carles Wenstendorf. Doro Gomila, Josep Cardona y Mikel Vidal quedaron en 4, 6 y 10 posición.

Presencia de Paco Vallejo

La gran anécdota y la grata sorpresa de este Balear en Ciutadella llegaría con la presencia del gran Paco Vallejo, que fue fuertemente ovacionado, en un ambiente de lujo, previo a la entrega de medallas.