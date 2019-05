Juventud, entrega e ilusión, banderas del equipo de natación en Gibraltar

El equipo de natación que representará a Menorca en los Island Games de Gibraltar destila ilusión y entrega por doquier, y una capacidad de trabajo encomiable. Serán ocho los deportistas que competirán en la piscina del Peñón, cuatro chicos y cuatro chicas, lo que además permitirá competir a los dos géneros en la competición de relevos, incrementando la presencia menorquina en las pruebas deportivas. La experiencia correrá a cargo del técnico, Toni Huguet, quién ya ha participado en varias ediciones de los juegos, y la nadadora Georgina Massanés, quién también compitió en Gotland.

La expedición se complementará con Blai Llufriu, Caterina Lumina, David Guillén, Felip Llorens, Iker Teruel, Nuria Llufriu y Soffia Bettiol, además de Manolo Ruz en el cargo de delegado.

La competición, que tendrá lugar en el complejo deportivo de Lauthery, arrancará el lunes, 8 de julio, con la disputa de las primeras preliminares y se prolongará hasta última hora de la tarde del jueves, día 11, con la final de los relevos 4x50 libres encargados de bajar el telón completando, además, un total de 45 competiciones en apenas cuatro días.

Dos son las medallas que ha ganado el equipo menorquín desde que debutara en los juegos en la isla griega de Rodas, en 2007. Estos metales son el bronce que se colgó Frank Estrada en Wight 2011 en la modalidad de 200 metros espalda, y la plata que ganó Josep Mercadal en 200 metros mariposa en los juegos disputados en Bermudas 2013.

La competición de natación, que lleva en el programa de los juegos de forma ininterrumpida desde que se crearon en 1985 en la isla de Man, es una de las disciplinas que cuenta con más participación de todos los juegos y es, además, uno de los escaparates habituales donde poder observar algunos de los mejores nadadores de Europa que incluso han competido en Juegos Olímpicos.

Uno de los debutantes en los Island Games, el estudiante de 17 años Felip Llorens, asegura que está «ante una gran oportunidad que afronto con mucho entusiasmo y también con intriga ya que es mi primera competición a nivel internacional». En este sentido, Llorens admite que como deportista le supone «un nuevo reto que me ha requerido y requerirá de mucho esfuerzo para lograr buenos resultados» y para los que se está preparando de una forma especial: «Hasta ahora he estado siguiendo la rutina habitual de entrenamiento, pero ahora que he acabado los exámenes finales y que reduciré las horas de estudio podré practicar más hasta que empiece el campeonato».

El grado de expectativa, ligado a la exigencia académica, ha hecho que el joven estudiante de 2º de Bachillerato no haya ahondado demasiado en los entresijos de la competición – «lo que me espera en los juegos es un poco sorpresa»– aunque sí que sabe a raíz de hablar con otros compañeros que «el nivel de natación en IGA no es para nada bajo». Por eso, su objetivo pasa por «exprimir al máximo la competición y entrar en alguna final».

Otra deportista que vivirá sus primeros juegos es Caterina Lumina, de 16 años. «Como deportista es una gran responsabilidad importante representar a Menorca en cualquier competición, pero también estoy más ilusionada y emocionada porque serán mis primeros juegos», explica la nadadora.

La ciutadellenca aclara que «como los juegos prácticamente coinciden con los campeonatos de Baleares, no hará falta hacer ningún tipo de preparación específica», por lo que llegará al momento de competición con un nivel óptimo. «Los juegos serán una experiencia muy rica, donde los nervios y la emoción estarán a flor de piel, compartiremos viaje con gente con la que compartes pasión, ya sea de Menorca o de otras islas, lo que también me hace especial ilusión y creo que me ayudará a crecer como deportista», explica Lumina. A la hora de señalar a los rivales, la joven cree que «las islas fuertes son Feroe, Guernsey, Jersey e Isla de Man».

También debutará en IGA, y como uno de los deportistas más jóvenes de la expedición, el mahonés David Guillén, de 15 años, estudiante de 3º de ESO. «Empecé a nadar a los 7 años por recomendación médica y a los 8 entré en el CN Mahón», explica un nadador que ya sabe lo que es ganar la medalla de oro, plata y bronce en el Balear de la Juventud, y en el Absoluto. «Estoy muy orgulloso de representar a Menorca en los IGA con el deporte que más me gusta y creo que supone la recompensa al esfuerzo y la entrega diaria», matiza el estudiante, que se prepara los juegos entrenando seis días a la semana con sesiones que varían desde la hora y media a las dos horas y media.

Guillén admite que ha hablado con algunos de sus compañeros para conocer un poco qué se va a encontrar en Gibraltar. «Tengo una pequeña idea de lo que habrá, de los que nos encontraremos pero sobre todo sé que será una experiencia que nunca olvidaré», explica y matiza que su objetivo «es intentar subir al podio en alguna de las pruebas».