Thiem supera a Djokovic y se las verá con Nadal por el título de Roland Garros

Dominic Thiem será el rival de Rafael Nadal en la final de Roland Garros que se disputará este domingo (15.00). El austríaco ha rubricado su victoria sobre Novak Djokovic por 2-6, 6-3, 5-7, 7-5 y 5-7 en la semifinal que se vio interrumpida el viernes por culpa de la lluvia y peleará por el título por segundo año consecutivo.

El mal tiempo obligó a suspender la segunda semifinal de Roland Garros y este sábado los aspirantes han vuelto a la pista con 2-6, 6-3 y 1-3 para el austríaco, que ha empezado al saque ampliando su ventaja hasta el 1-4. Djokovic ha reaccionado a tiempo para recuperar el quiebre y servir para forzar la muerte súbita. Thiem, muy solvente desde el fondo, ha minimizado el efecto de las subidas a la red de su rival y se ha procurado cuatro opciones para llevarse el set al resto hasta apuntarse el tercer parcial por 5-7.

El número uno del mundo ha protagonizado un enfrentamiento con el arbitro español del partido, Jaume Campistol, que le ha penalizado con un warning por demorar el saque. “¿Has jugado alguna vez al tenis? ¿Has arbitrado a nivel top? Bien hecho, te has hecho un nombre con esto, ahora serás famoso”, le ha espetado el serbio.

Djokovic is REALLY not happy with the chair umpire ???? #RG19 pic.twitter.com/sk7Qm0r3ZO