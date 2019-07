Protagonista Sastre

En la madrugada del domingo al lunes finalizó el concurso nacional de saltos de obstáculos Ciutat d’Alaior. El trofeo, que ha contado con numeroso público durante las tres jornadas de celebración, culminó con el Gran Premio de 1.20 y 1.35 de altura.

En la prueba 1.35 se disputaron dos mangas diferentes. La primera, con un recorrido de 12 saltos y 14 esfuerzos fue solo superada con dos ceros, los de Agustí Sastre con MV Cacha’s Girl y el Fameus de la amazona Jael González. La segunda manga, con un recorrido de 8 obstáculos, contó con la emoción de saber que no había nada decidido. Aún así, los favoritos no fallaron y Sastre superó la prueba con otro cero en el recorrido y con mejor tiempo que González, su principal rival, que también repetía cero pero completando la prueba en 4 segundos más. En tercer lugar quedaba Pau Canals a lomos de Carlosa que, a pesar de hacer el mejor tiempo en la segunda manga, le penalizó un derribo en la primera. El cuarto puesto fue para el capitán de la Guardia Real Borja Herraiz, al que sus 9 puntos de penalización no le eclipsaron el buen campeonato que realizó. La quinta posición fue para un jovencísimo Miki Canals montando a Vierette.

Agustí Sastre ha sido el protagonista absoluto de este trofeo, al vencer una prueba cada jornada, además de hacer un segundo y un tercer puesto.

Por otra parte, la mallorquina Clara Sáez, a lomos de Balantajs, repetía triunfo en la prueba de 1.20, con un recorrido perfecto y en un excelente tiempo. Por detrás y a menos de un segundo de distancia quedó el jinete olímpico Albert Hermoso, montando a Bonero K, que mostró un altísimo nivel en una competición a la que llegó más cansado que sus rivales. El tercer lugar lo completó la menorquina Lide Urkola con su caballo Artistiou. El buen concurso de la amazona, así como la de otros jinetes de la Isla durante todo el trofeo, demuestra el buen nivel de la hípica local.