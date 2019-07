Faust Salom, «motivado» en Hungaroring

Faust Salom afronta la tercera cita de la temporada el GT Cup Open, la última antes del parón veraniego del certamen y la que marca justo el ecuador del campeonato. El piloto del Júnior Team de McLaren y Teo Martín Motorsport ha disputado ya cuatro carreras, las dos de Paul Ricard y otras tantas en Spa-Francorchamps. Desde Francia a Bélgica, el pasado mes de junio, el equipo ha hecho grandes progresos para aumentar la competitividad de los McLaren 570S lo que quedó constatado cuando el piloto de Maó situó el coche británico en la primera línea en Spa-Francorchamps.

Tal y como ha ocurrido en citas precedentes, Salom descubrió el circuito de Hungaroring este viernes al saltar a pista por primera vez. De cualquier forma, el extenso trabajo previo en el simulador de Teo Martín Motorsport que el menorquín ha completado, supone un excelente punto de partida. «Ya estamos en la tercera ronda del campeonato. Hungaroring es un circuito muy especial para mí, ya que desde que era pequeño siempre me ha hecho mucha ilusión pilotar en él. Llego muy motivado y como es costumbre me he preparado a la perfección para estar al más alto nivel de pilotaje, tanto en simulador como física y mentalmente, en las fenomenales instalaciones que mi equipo posee en el Motor&Sport Institute», explica Salom.