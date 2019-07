Joan Bagur: «Sueño con un oro IGA en Menorca»

Joan Bagur (49 años) es el tirador más temido en los Island Games desde que Menorca participa en estos ‘mini’ JJOO. Sus 20 medallas– doce de oro, siete de plata y un bronce– lo avalan como el tirador de referencia en los IGA y como el insular más agasajado en los juegos. Feliz tras colgarse en Gibraltar dos oros y un bronce, el ciutadellenc residente en Es Migjorn Gran repasa con «Es Diari» su inmaculado trayecto.

¿Era su gran meta no llegar a las 20 medallas IGA?

—Lo dije antes de salir desde Ciutadella sí, aunque el primer día parecía imposible porque en el robot por equipos, poco usual en la Isla, no hicimos nada. El viento condicionaba, vi fuertes a los rivales y me desanimé un poco; no veía claro repetir medallero.

O sea que ya el primer día tuvo que hacer trabajo psicológico...

—Así es, me vine un poco abajo y tocó reactivarme pero finalmente muy feliz. Confiaba sobre todo en el foso olímpico, por mi experiencia, e iba confiado, pese a la mejora de todos mis rivales.