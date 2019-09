El punto de Rafa Nadal que hace enloquecer a Tiger Woods

El tenista español Rafa Nadal agradeció el apoyo de la afición estadounidense, con la que siempre ha tenido una «gran conexión», después de lograr la clasificación para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada, tras derrotar al campeón de 2014 Marin Cilic, por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2.

Rafa Nadal, triple ganador del US Open y que alcanzó los cuartos de final en Nueva York por novena vez, admitió que fue «muy especial» ver a estos aficionados que le apoyan. «Siempre he tenido una gran conexión con la afición aquí en Nueva York. Son muy enérgicos, muy apasionados. Después de partidos como éste, vuelves al hotel con mucha energía porque realmente disfruté mucho jugando», confesó.

Rafa Nadal logró el triunfo ante un público que se rindió a su juego, incluido el golfista estadounidense Tiger Woods, amigo del balear. Nadal, de 33 años, ha alcanzado al menos los cuartos de final en nueve 'Grand Slams' consecutivos y en las tres últimas ocasiones en el US Open.

🇪🇸🇪🇸🇪🇸💥 ¡Qué grande eres, @RafaelNadal! 💥🇪🇸🇪🇸🇪🇸 🎾🎾🎾Exhibición magistral en el #USOpenEurosport ante Marin Cilic. Con el punto del torneo cerró una noche épica e inolvidable en la Arthur Ashe 🔥🔥🔥 Pudiste verlo en https://t.co/BR6wSK3fO2 pic.twitter.com/xCTmD8ylUk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 3, 2019

Respecto a su próximo rival, el argentino Diego Schwartzman, dijo que «está jugando increíble». «Es un hombre joven y tiene un buen saque. Necesito jugar lo mejor posible en la próxima ronda para tener la oportunidad de estar en las semifinales. Pero creo que el partido de hoy ayuda», comentó.

Nadal admitió que la victoria no fue fácil, ya que cedió una manga. «Por algunos momentos en el segundo set sentí que había demasiados puntos en sus manos. Me estaba empujando hacia atrás y jugando más agresivo que yo. Después del segundo set tuve que hacer un cambio para que el partido estuviera en mis manos, comencé a devolver el segundo servicio dentro de la pista y eso me dio una perspectiva diferente en los puntos», manifestó.