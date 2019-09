Faust Salom, en el histórico circuito de Silverstone

Faust Salom afronta su participación en la cuarta prueba puntuable del campeonato europeo GT Cup Open que se celebrará este fin de semana en Silverstone y en la que el menorquín volverá a pilotar el McLaren 570S de Teo Martín Motorsport.

El objetivo de Salomes tener presencia en el podio de Silverstone, circuito de 5.901 metros y que es considerado la cuna del automovilismo británico, donde Salom competirá encuadrado en la categoría Pro-Am junto a su compañero Guillem Pujeu.

Asimismo, antes del meeting, Salom visitará la sede de Mclaren en Woking (Inglaterra), por donde han pasado pilotos como Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda, Mika Hakkinen, Lewis Hamilton o el propio Fernando Alonso.