El golpe de Rafa Nadal que deja boquiabierto a McEnroe

El US Open de Rafa Nadal está siendo una buena competición, incluso en los calentamientos. El mallorquín, clasificado para las semifinales del último Grand Slam del año, dio su mejor golpe justo antes de empezar el partido de cuartos.

Al tenista le retaron a que golpease la bola hasta la cabina de retransmisión, donde se encontraba como comentarista estrella John McEnroe. Nadal hizo una demostración de habilidad, golpeó la bola y entró por la ventana de la cabina y fue recogida por el narrador principal, que la enseñó a la grada.

El próximo domingo, Nadal jugará la semifinal contra Matteo Berrettini. «Le está pegando muy bien a la pelota y está haciendo grandes servicios y grandes golpes de revés. Se mueve bien y tiene mucha confianza», dijo el mallorquín de su próximo rival.

There's a reason they call it a BULLSeye, right @RafaelNadal? 🎯😂👏#USOpen pic.twitter.com/BQWMzSzGBH