Nadal ya exhibe en Manacor su nuevo título

Victoría y regreso. Tras conquistar su cuarto US Open Rafael Nadal no espero mucho tiempo más en Nueva York y tomó un avión de regreso a Mallorca.

Unas doce horas después de hacerse con el último Grand Slam de la temporada el tenista ya estaba en Manacor, donde ha pasado el día con su familia y amigos.

Numerosos elogios

Deportistas y figuras del deporte elogiaron a Rafael Nadal tras el título conseguido en el US Open ante el ruso Daniil Medvedev en cinco sets, decimonoveno Grand Slam del tenista español.

La cuenta oficial de Wimbledon publicó: «Qué final, Rafael Nadal resiste una prueba todopoderosa de Daniil Medvedev para ganar su título de US Open y el 19º Grand Slam», lo mismo hizo la cuenta de Roland Garros, que publicó: «19 y contando».

Re-live each and every one of @RafaelNadal's 19 Grand Slam titles...#USOpen pic.twitter.com/98zGaKmyZJ