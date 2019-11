Plata de Lucas Tobajas para el Físics en Ávila

El Físics Ciutadella regresó de la Liga Nacional de Ávila con una plata de Lucas Tobajas, quien después de superar a todos sus rivales cayó en la final por un ajustado 1-0 ante un oponente de gran nivel. Pese a ello, se aseguró la plaza para la Gran Final de diciembre en Valdepeñas, con los ocho mejores de cada categoría.

El resto de expedición realizó un excelente campeonato pero sin tanta fortuna, puesto que no pudieron superar las eliminatorias, haciendo un trabajo muy digno en un campeonato en el que participaban 1.200 karatekas de todo el país. La más ‘peque’, Erika Capó, tras un inicio positivo de 4-0, cayó; como Marc Jaume, que ganó 5-1 y luego cedió, por la mínima. Mateu Ruesca dio la cara y cumplió pero no pudo seguir. En chicas, Noemí Hidalgo y Queralt Capó tuvieron una difícil ‘lliguilla’ y pese a ello, la primera saltó al tatami con decisión y segura pero sin opciones, al enfrentarse a dos karatekas potentes. Capó, quien se impuso en los dos primeros combates, no pudo acceder a cuartos al caer en el tercero. Desde Físics, sus entrenadores, Pere Calafat y ‘Shuto’ Triay, se mostraron «muy satisfechos».