El enfado de Nadal con un periodista que relacionó su derrota con su boda

Rafa Nadal ha mostrado este lunes su enfado en la rueda de prensa posterior a su derrota ante el alemán Alexander Zverev en Londres. El tenista, que suele ser bastante tranquilo con los medios de comunicación, se molestó ante pregunta de un reportero.

El periodista quiso saber si su «irregular rendimiento» en la pista se debía a su reciente boda. El mallorquín se indignó y respondió, visiblemente enfado: «¿Me estás preguntado esto de verdad? ¿Es una pregunta seria o una broma? Vale, estoy sorprendido»

«Es una gran sorpresa para mí que me preguntes esto después de haber estado con la misma mujer 15 años teniendo una vida muy estable y normal. No importa si tienes un anillo en el dedo o no. Soy un chico normal. A lo mejor para ti... ¿cuántos años llevas casado?», contraatacó Nadal. Finalmente el manacorí explotó y dijo: «Vale, pasamos al castellano, porque eso es una mierda. Muchas gracias».