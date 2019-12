David Ponsetí, nuevo subcampeón de España en Láser 4.7

Nueve éxito nacional de la extensa flota del Club Nàutic Ciutadella. A primera hora de este domingo por la tarde se confirmaba finalmente el merecido subcampeonato nacional del joven regatista de Es Nàutic, David Ponsetí, en el Campeonato de España Láser 4.7 del 2019 disputado estos días de puente en Melilla. Finalmente el ciutadellenc acaba segundo a la general de entre 118 embarcaciones y segundo Sub-16, mostrándose espectacular con solo 14 años.

David Ponsetí se coloca nuevamente dentro de la élite nacional por segundo año consecutivo y teniendo en cuenta además que el año que viene todavía será regatista Sub-16. Un subcampeonato que llegaba para el menor de los hermanos Ponsetí después de que este domingo no se pudiera navegar finalmente, con el mar totalmente indispuesto. «De momento no hay condiciones. Me encuentro en medio del mar y por ahora pinta que no saldrán», decía Toni Ponsetí, padre de David y vicepresidente del club, presente estos días en Melilla, a media mañana.