Biel Bosch, una segunda juventud en el trial balear

Con el triunfo en el Campionat de Balears de este 2019 en el saco y un sinfín de victorias desde que compite a nivel autonómico hace una década, el piloto de Ciutadella, Biel Bosch (1969), es el rey del trial balear en la categoría TR3. A pesar de estar siempre en el podio, Bosch ha logrado este 2019 un triunfo absoluto que no lograba desde el 2011. Con su moto ‘Vértigo’, este piloto del MotoClub Menorca está ‘on fire’.

El veterano piloto de Ciutadella se congratula, en declaraciones a «Es Diari», por la gran temporada protagonizada en las Illes Balears, regresando al olimpo de la categoría TR3. Bosch señalaba que «no ha ido mal, unos triales mejor que otros aunque al final me llevo la victoria. Contento con el resultado y lo más importante es que lo pasamos bien», exclama este ‘enfermo’ del mundo del motor. A sus 49 años, no encuentra techo y sigue creciéndose a nivel autonómico, recuperando el primer puesto balear. Admite que los años, en cierta medida, pesan. «La edad es la edad, no es lo mismo competir a los 20 o 30 que a los 50. Sí que es cierto que la experiencia también cuenta; cuando eres joven no ves los peligros igual y te atreves a arriesgar más», admite Bosch, quien no nos devela la pócima mágica para estar a tan gran nivel aún. «Secretos ninguno. Experiencia, constancia y sobre todo divertirse».