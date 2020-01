El 'menorquín' Joshua Brown, firme promesa de la natación en EEUU

Joshua Brown Bravo (París, 2003) se dio a conocer en la Isla tras volar en la ‘Swim in Menorca 2019’, de Macarella a Son Xoriguer. Un norteamericano de 16 años– de madre ciutadellenca– había irrumpido con fuerza en la travesía menorquina. Sin embargo, su victoria no fue casual, ya que en apenas cuatro años, Brown es ya una firme promesa de la natación en aguas abiertas de los EEUU. Hijo de Andrea Bravo Fernández, de Ciutadella, ama la Isla, donde veranean junto a su padre, Michael Brown, de Washington DC y muy ‘santjoaner’; de hecho, se casaron en Sant Joan de Missa. Desde hace una década la familia vive en un pueblo al norte de Orlando (Florida), Winter Park. Brown cursa primero de Bachillerato en Lake Highland Preparatory School, en Orlando (Florida), es el capitán del equipo de natación y salto de trampolín y nada con el equipo Highlander Aquatics.

Tita Llorens como referencia

Su primera prueba de aguas abiertas fue en el Lago Muskoka, en Canadá, cuando tenía 14 años. «Mi tía me inscribió y sin haber entrenado me sorprendí a mí mismo siendo primero», explica Brown a «Es Diari». Poco después, su madre le habló de su paisana, Tita Llorens, «y empecé a seguirla y a admirar sus increíbles hazañas. Rogué a mi abuela que me la presentase y al poco ya nadaba con ella en Santandria, a diario, hasta superar su gran reto Xàbia-Eivissa», recuerda Brown, que aconsejado por Llorens, se apuntó a la Biniancolla-Punta Prima, donde fue segundo. «Me había picado el gusanillo de las aguas abiertas».