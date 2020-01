Las redes enloquecen con este punto de ping pong

No es la primera vez que una jugada de ping pong se viraliza. Generalmente son jugadas interminables donde cuesta seguir la pelota con la vista. Pero esta vez es diferente. Se trata de un golpe que quedará grabado en la historia de este deporte.

Se enfrentaba Liam Pitchford y Mizutani cuando el primero sacó de la chistera este precioso golpe.

Class. Liam Pitchford trickshots.pic.twitter.com/kbbhByMuM2 ? Darren of Plymouth ?? (@DarrenPlymouth) November 16, 2019

Aunque no es la primera vez que el inglés utiliza este recurso, el público, como no podía ser de otra manera, enloqueció. El rival, Mizutani, no se lo podía creer y tan sólo pudo rendirse ante la genialidad de Pitchford.