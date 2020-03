Tokio se tambalea

La Federación de atletismo de Estados Unidos (USA Track and Field) ha solicitado aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a la pandemia de coronavirus. En una carta abierta publicada en una red social, el director ejecutivo de USATF, Max Siegel, escribió que «avanzar a la luz de la situación global actual no sería lo mejor para nuestros atletas».

La carta también fue dirigida a la directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos (USOPC), Sarah Hirshland. «Desafortunadamente, mientras nuestros atletas de clase mundial están dispuestos a esforzarse al máximo para alcanzar el éxito olímpico, la probabilidad de que puedan entrenar adecuadamente en un ambiente seguro y adecuado, y replicar la excelencia que todos esperamos, no parece probable en medio de esta crisis global», escribe.

«Como hemos aprendido, nuestros atletas están bajo un tremendo estrés, presión y ansiedad, y su salud mental y bienestar se encuentran entre nuestras principales prioridades», concluyó Siegel. El atletismo y en especial la aportación de los atletas estadounidenses son una de las atracciones principales, por lo que su petición no puede caer en saco roto. Esta petición de Siegel sale a la palestra poco después de la afirmación de que el Comité Olímpico y Paralimpico de EEUU informara de que no habrá atletas suyos si no reciben por parte de las autoridades la más completa seguridad para su salud.