Joan Florit disputa el Mundial de Noruega entre adversidades

Mientras se dedica este atípico verano a su nuevo proyecto de dar saltos por las zonas más famosas de la Isla de más de 20 metros– como la roca del ‘Elefant’, el Pont den Gil’ o rompeolas de algunos faros–, al saltador de Ciutadella, Joan Florit ‘Fly’, le llega mañana su gran reto del verano, a nivel de competición. El Campeonato del Mundo de saltos ‘dodsing’ que se celebra en el fiordo de Oslo (Noruega), un país en el que se encuentra desde hace días el menorquín, ya que, al proceder de España, primero ha tenido que cumplir diez días de cuarentena por la pandemia de la covid-19.

Florit, sexto del mundo el 2017 y el 11º un año después, afronta este Mundial junto a los mejores del mundo con toda la ambición del mundo aunque consciente que las adversidades se le han multiplicado de cara a la gran cita noruega. «Debo ser realista, este no es mi año. No he participado en competiciones para coger ritmo y las posibilidades de entrenar en Menorca son muy bajas», lamentaba de nuevo ayer Florit, para «Es Diari». «El hecho de no disponer de una plataforma complica más y más cada año seguir compitiendo. Ha sido un invierno duro a nivel personal».

Remar a contracorriente es lo que debe hacer este año más que nunca ‘Fly’, con las limitaciones para entrenarse en la Isla y, encima, el confinamiento del invierno por la covid-19. «La mayoría de rivales disponen de plataforma tapada todo el año y claro, van evolucionando sus saltos, por lo que se hace difícil seguir el ritmo». O sea, que a pesar de haberse clasificado, cree que no cuenta con «saltos suficientemente buenos como para aspirar a podio», se lamenta, siempre intentando pensar en positivo, «tras lograr algunas cosas increíbles». Florit empezó a entrenar tras la cuarentena en Oslo y las sensaciones «son buenas, me he sentido cómodo pero tenía miedo tras dos semanas sin saltar, estaba preocupado, pero al contrario. Estos días intento evolucionar mi salto base».

Un Mundial 2020 que además llega con cambios. Una primera ronda ‘freestyle’ con 24 saltadores y se puntúa normal. Los ocho mejores pasan a la Fase Final. «También este año saltamos en otra ubicación, en el ‘fiordo’ de Oslo. La plataforma no sabemos cómo será ni de qué altura exacta», detalla Florit, al que podremos ver por el canal de ‘youtube’ de Dods Challenge.