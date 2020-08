David Ponsetí: «Estoy feliz, mi constancia me permitió ser Top10»

Cinco meses después, el regatista del Club Nàutic Ciutadella, David Ponsetí –hermano de Pere–, junto a su compañero del Moll de la Trona, Borja Torres, volvió a competir en el mar, después que la pandemia del coronavirus frenara en seco las regatas locales, nacionales e internacionales. Tras las dudas iniciales al haber estado largas semanas en el dique seco, el ‘peque’ de los Ponsetí lograba estar cada día entre los diez mejores absolutos en el Campeonato de Europa Láser 4.7 de Portugal, siendo el más joven de este selecto grupo de arriba y cuarto sub-16, rozando podio.

Ponsetí cerraba su participación en Vilamoura en una flamante novena posición absoluta pese a su juventud. Este sábado, ya reposando tras una larga y exigente semana en aguas lusas, habló con este diario. «Al principio, como aún vas en caliente, no te das cuenta de lo que realmente has conseguido y me ha pasado en este Europeo», decía, valorando la novena plaza. «La clave de estos campeonatos es ser constante y creo que lo he sido mucho, lo que me permitió estar todos los días en el Top10. Estoy muy contento del resultado aunque llegué al último día a dos puntos del podio sub-16», lamentaba Ponsetí, que al principio pensaba que lo había hecho bien, «y después te das cuenta de cosas o detalles que has fallado y, al final, cada puesto cuenta y es lo que te lleva a ganar o perder. No gana el que hace más primeros sino el que siempre machaca dentro de los diez primeros en cada prueba y cuando se puede hacer un segundo, cuarto o primero lo hace y no regala ningún puesto», exclamaba Ponsetí. Ello tras unos primeros días en los que fue «complicado coger el ritmo pero como que ya lo tengo bastante interiorizado, lo cogí a tiempo para el Europeo».