Regreso en tromba de la joven Laura Anglada

La joven de Ciutadella, Laura Anglada, militante por segunda temporada del Centro Andaluz Especializado de Tecnificación Deportiva (CAETD), ha vuelto con más fuerza que nunca tras este casi medio año sin competir a nivel nacional e internacional y, además, durante muchos meses confinada y sin poder entrenarse con normalidad. Anglada acaba de ganar este pasado fin de semana el Máster Nacional de Granollers en categoría individual femenino sub15. La jugadora menorquina superaba en la final y con muy buenas sensaciones a la andaluza, Rocío Martín, en dos sets 21-13/21-15, dominando a placer.

La palista de bádminton patrocinada por Netsports Gijón por segundo curso consecutivo vencía en todos sus partidos a dos sets y nadie sería capaz en este primer campeonato de Catalunya post-coronavirus de hacerle más de 16 puntos.

Regreso colosal de Anglada

El Pavelló Municipal del Congost, en Granollers, fue el escenario que albergó la primera competición oficial desde que en marzo la covid-19 obligase al bádminton a tomarse un descanso no deseado. Tras meses de entrenamiento, siempre bajo las más estrictas medidas de seguridad, el primer Máster Jóvenes Sub-15 y Sub-19 de la temporada devolvió la sonrisa a las jóvenes promesas. «Gran comienzo después del parón y hoy se desplaza a Letonia para jugar un internacional», decía su entrenador Y es que la gran triunfadora del fin de semana fue la menorquina, que tras un complicado período de adaptación en Huelva, no podía haber arrancado esta temporada 2020 de mejor manera y, pese a no partir como cabeza de serie, ganó.

Encuadrada en el grupo D de IF-15, en cuartos de final arrasó a Joana Rico (Viladecans), por 21-8/21-6, algo similar a lo que sucedería en semifinales, donde no dio opción a la favorita, Lucía Sejas (Arroyo), endosándole un cómodo 21-11/21-12 para acceder a la final.

En la lucha por el oro, volvió a encontrarse con Rocío Martín y tal y como sucediera en la primera fase, Anglada se impuso 21-13/21-15, colgándose el oro y relegando a su compañera a una muy meritoria plata. «Comenzamos a tope la temporada, nuestra menorquina, Laura Anglada, campeona sub-15 en el máster de Granollers. Contentos por ti», exclaman desde Netssports Gijón.