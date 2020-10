Miky Borràs: «He vuelto a nacer»

«Los médicos son los que me dicen y recuerdan a mí que he vuelto a nacer». Y en realidad es así. El jinete del Grup Cavallers de Maó, Miky Borràs, lleva dos semanas ingresado ya en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, a consecuencia del grave accidente sufrido en la capital de España, en los prolegómenos del Campeonato de España de Caballos Jóvenes. El mahonés de doma clásica tuvo que ser operado de urgencia en este centro hospitalario con cuatro costillas fracturadas, el hígado destrozado y un pulmón perforado. O sea, que Borràs lleva 15 días ingresado y de momento no hay fecha de vuelta a Menorca, debido a la gravedad y que necesitan realizarle pruebas diariamente.

Muy consciente de lo sucedido

Miky Borràs, desde el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, recordaba este jueves con «Es Diari» su desgracia en el Nacional de Doma Clásica. «Me llevaron directamente al hospital de Alcalá de Henares, pero debido a la gravedad de la intervención que se me debía realizar, me trasladaron luego al Ramón y Cajal», señalaba el mahonés, que lleva años en la hípica. El jinete de los Cavallers de Maó recuerda perfectamente aquellos fatídicos minutos en el Club Hípico Las Cadenas, en Madrid.