CN Fornells, escuela de campeones

Escuela de campeones. Una proclama que se ajusta de lleno a la realidad y labor del CN Fornells, hegemónico en el ámbito local y balear de la clase Bic Techno. No en vano, el pasado fin de semana en Sa Rápita, Mallorca, otros dos títulos de rango autonómico, en el marco de la Copa Federación –integrada en el calendario de la temporada 2021, y primera prueba valedera para el ránking de la misma– conquistó la entidad norteña.

El acaparador de títulos, Billy Coll, que ganó en categoría sub 17, y Joan Portella, vencedor en sub 13, fueron los rostros del triunfo de la delegación, compuesta por nueve regatistas, que desplazó el CN Fornells con motivo de la competición en la vecina isla.

Billy Coll firmó una actuación a la altura de su reputación. El joven pupilo del CN Fornells hizo un segundo y un cuarto lugar en el primer día de regatas, a lo que siguieron sendos triunfos en la jornada final. Nicolás Madero (CN Can Pastilla), segundo, y Ramón Villalonga (CN Sa Rápita), tercero, completaron el podio. En cuanto al resto de exponentes del CN Fornells; Llorenç Palliser fue duodécimo, Joan Arredondo (13), Roger Allès (19), Oriol Riera (20) y Toni López (21).

En sub 13, título con suspense para Joan Portella, al que de inicio se le concedió el subcampeonato, pero una vez verificadas las clasificaciones, se le invistió campeón. Milan Schmid fue sexto, y Ayla Cuenca, que solo pudo disputar dos pruebas a causa del viento –un fuerte Nordeste–, terminó en séptima posición. Esta regata, junto con el Trofeo Illes Balears y el Campeonato de Balears, definirán el acceso al Campeonato y la Copa de España 2021.