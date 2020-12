Paco Vallejo : «Mi idea es pedir daños y perjuicios, no lo cierro»

El Gran Maestro cinco veces campeón de España de Es Castell, Paco Vallejo, habló esta semana en el programa «A Diario» de Radio Marca. Desde Costa Rica, el mejor jugador de ajedrez de nuestro país, repasó varios temas relacionados con el mundo del ajedrez. El dinero y el ajedrez fue uno de los principales puntos abordados por el menorquín. Según Vallejo, en el rotativo deportivo español, «yo siempre digo que siendo de los 100 mejores del mundo se puede vivir bien. Sin embargo, para ganar mucho dinero hay que hablar ya del TOP 10 o TOP 5 del mundo. Pasa como en todos los deportes, como con Federer, Nadal y Djokovic y el número 20 del mundo en tenis, hay mucha diferencia», señalaba Vallejo. Aunque en el caso de la ATP, proseguía el jugador de Es Castell, «tienen una mejor organización respecto al ajedrez, que improvisa un poco con la ventaja que el ajedrez tiene esa buena imagen que atrae inversiones que permite a este deporte sobrevivir».

Para que luego digan que el ajedrez no es un deporte: «Tiene su parte deportiva y la que no (científica, artística...). El término deporte da una definición a la que no le doy mayor importancia, no me indigna. Tengo una visión de la vida bastante libre». Y durante la entrevista tocó centrarse en el ajedrez una vez la partida que, con injusticia, Hacienda le planteó está ganada: «No doy el tema por cerrado. Mi idea es reclamar daños y perjuicios porque es lo que debo hacer. Esto me ha supuesto dejar de poder participar en algunos torneos. He tenido la sensación de que me han hecho vivir con una espada al lado de la cabeza mientras me decían que no pasaba nada, una injusticia muy grande la que he logrado aprender». Al principio «te desmoraliza pero siempre hay que intentar resurgir, en el ajedrez lo hago constantemente y aquí el deporte va en paralelo con la vida».