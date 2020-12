Gemma Triay y Lucía Sanz, adiós doloroso y entre alabanzas mútuas

Adiós a la mejor pareja del 2020 y del momento en el World Padel Tour. Como anunció la semana pasada «Es Diari», la menorquina Gemma Triay y la catalana Lucía Sainz han decidido separar sus caminos profesionales de cara a esta entrante temporada 2021. Y lo hacen en su mejor momento tras cinco años juntas, con el título de Grandes Maestras femeninas logrado en el Pavelló Menorca recientemente y con el número 1 absoluto del circuito mundial. Sin embargo, no por menos meditada y decidida, esta decisión ha dolido al tándem Triay-Sainz, como ambas palistas han querido reflejar estas últimas horas y por separado en sus redes sociales personales.

Gemma Triay

La menorquina quiso despedirse públicamente de su ya ex compañera, Lucía Sainz, a través de su cuenta profesional de Facebook. «Qué difícil es encontrar las palabras justas para despedirme de esta aventura. Han sido cinco años llenos de trabajo y profesionalidad, risas y anécdotas, victorias y derrotas; momentos especiales que siempre recordaré», expresaba Triay. «Nos unimos con el objetivo de ser algún día N1 y hoy podemos decir que nuestro sueño se ha cumplido», exclama la de Alaior, eternamente agradecida a la catalana. «Gracias Lucía Sainz por todo, por tu implicación incondicional, tu profesionalidad tanto dentro como fuera de la pista, tu entrega y lucha, por todos los momentos que hemos vivido juntas y por ayudarme a crecer como persona y como jugadora». En un tono emocionado, la menorquina, que aún no ha anunciado con quién jugará el 2021, finalizaba escribiendo que «se termina la pareja Sainz-Triay o Triay-Sainz con un final de año soñado, ganando cinco de los seis últimos torneos World Padel Tour y terminando como número 1. Guardaré con mucho cariño estos cinco años increíbles que he podido compartir contigo. Te deseo lo mejor de corazón», zanja en su escrito.

Lucía Sainz

«Después de cinco años nuestros caminos se separan y qué mejor que hacerlo con este dibujo de nuestro último abrazo. Han sido muchos momentos: buenos, menos buenos, victorias, derrotas, risas, lágrimas, lesiones... Ha habido de todo pero siempre estarán en mi memoria con un cariño especial y con la certeza de haberlo dado todo cada día y de haber logrado el objetivo por el cual nos juntamos y que era ser las número 1», expresa, por su parte, Sainz. «Era una locura de proyecto por mi cambio de lado pero todo, con trabajo y perseverancia, se consigue y hemos logrado llegar a un nivel de pádel muy bueno y a la cima del WPT», se sincera.

«Gemma, es difícil expresar todo en un ‘post’. Gracias por enseñarme muchas cosas, tanto dentro como fuera de la pista. Hemos crecido juntas, hemos vivido muchas cosas, ha sido una etapa para enmarcar que jamás olvidaré. Gracias Gemma por todo lo vivido. Quiero agradecer a todos los que en algún momento han estado en este proyecto, ya que todos nos habéis hecho crecer de una forma u otra, tanto personal como profesionalmente. Simplemente, gracias», cierra Sainz.