Gemma Triay elige a Alejandra Salazar para el World Padel Tour

Alejandra Salazar será la nueva pareja de la jugadora de pádel menorquina Gemma Triay, tras poner fin a cinco años de relación profesional con la catalana Lucía Sainz, según ha confirmado este domingo a través de redes sociales.



Triay, ganadora recientemente del World Padel Tour Master Final celebrado en Menorca, se ha mostrado esperanzada de cara el 2021.



“Habíamos decidido hace meses que nos separaríamos. Es una decisión difícil, pero deportiva. No sabemos si saldrá o no bien, aunque con la ilusión que tenemos seguramente alcanzaremos los retos. No será fácil igualar o superar la trayectoria con Sainz porque hemos llevado a cabo una segunda parte de la temporada espectacular”, ha señalado a Efe.



La palista menorquina ha pasado las fiestas navideñas en la Isla, donde ha aprovechado para hacer balance de 2020: "Lo peor de este año fueron los dos meses de confinamiento, que fueron muy duros, aunque dentro de lo que cabe al disponer de un espacio al aire libre pude hacer algo de físico y moverme. Lo mejor la consecución del Master Final en mi casa, Menorca, acompañada de mis amigos y familiares. Fue muy emotivo”, ha recordado.



La pandemia causada por la covid-19 ha llenado de incertidumbre el panorama deportivo, pero finalmente Triay destaca que las organizaciones han realizado un esfuerzo para mantener la mayoría de campeonatos: “A principios de año no sabíamos si podríamos o no competir y es de agradecer que un deporte como el pádel tenga tanta gente que apuesta por él, permitiéndonos la disputa de hasta 10 torneos y el Master Final”, ha enfatizado.



Por otro lado, confía en que la apuesta de los estamentos deportivos se vea correspondida por los patrocinadores: “Hemos tenido suerte porque las empresas que nos patrocinaban en 2020 tenían los contratos cerrados y nos han pagado sin problema".



De cara al futuro indica que "2021 pinta bien, aunque es lógico que algunas empresas no puedan seguir los patrocinios". "Cuando ganas es más fácil que te apoyen, pero soy consciente que otras jugadoras puedan atravesar por dificultades”, ha remarcado.



Por último, Gemma Triay lamenta que los premios por título sean diferentes entre hombres y mujeres: “Entrenamos igual que los hombres y los gastos de hotel, dietas, desplazamientos también son los mismos. Se ha avanzado mucho, pero queda por mejorar. En estos momentos, un hombre cobra el doble en premios que una mujer”, ha reivindicado.